LA VOIE DE L’ECUYERE GRANDE ECURIE DU CHATEAU DE VERSAILLES Versailles, 3 mars 2024, Versailles.

Tous les samedis et dimanches et certains mercredis en période de vacances scolaires à la grande Ecurie du Château de Versailles, l’Académie équestre présente La Voie de l’écuyère, chorégraphié par Bartabas.Le spectacle voit la nouvelle promotion d’écuyères évoluer sur des chorégraphies inédites et revisiter les tableaux emblématiques de l’Académie.Ce corps de ballet unique au monde associe le travail de haute école avec d’autres disciplines artistiques.Durée 1H environ, suivi de la visite libre des écuries. Arrivée conseillée 20 minutes avant le début du spectacle.Spectacle déconseillé aux moins de 5 ans – toute personne devra être munie d’un billet y compris les enfants en bas âge.

Tarif : 16.40 – 30.20 euros.

Début : 2024-03-03 à 15:00

GRANDE ECURIE DU CHATEAU DE VERSAILLES Avenue Rockefeller 78000 Versailles 78