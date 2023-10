RANDO-PROMENADE : LE JOUR DE LA NUIT Grande Ecluse Réchicourt-le-Château, 21 octobre 2023, Réchicourt-le-Château.

Réchicourt-le-Château,Moselle

Bienvenue sur cette rando-promenade organisée par « la maison du Clément » dans le cadre de la fête du jour de la nuit. Nous passerons par l’ancien passage d’écluses remplacé par la grande écluse de Réchicourt. Nous ferons plusieurs haltes sur le parcours pour parler et réfléchir sur différents thèmes concernant la nuit.

Le point de départe st fixé à la Grande Écluse de Réchicourt le Château.

Distance : 6km – 20m de dénivelé

Inscription sur le site de Découverto

Attention la sortie est filmée. En vous y inscrivant vous donnez votre accord pour céder votre droit à l’image.. Tout public

Samedi 2023-10-21 14:45:00 fin : 2023-10-21 . 0 EUR.

Grande Ecluse

Réchicourt-le-Château 57810 Moselle Grand Est



Welcome to this hike organized by « la maison du Clément » as part of the Night Day festival. We’ll be passing through the old locks, now replaced by the Réchicourt lock. We’ll make several stops along the way to talk and reflect on various themes concerning the night.

The starting point is the Grande Écluse de Réchicourt le Château.

Distance: 6km – 20m ascent

Registration on the Découverto website

Please note that the outing is filmed. By registering, you agree to transfer your image rights.

Bienvenidos a este paseo organizado por « la maison du Clément » en el marco del festival nocturno. Pasaremos por las antiguas esclusas, sustituidas por la gran esclusa de Réchicourt. Habrá varias paradas en el camino para hablar y reflexionar sobre diversos temas relacionados con la noche.

El punto de partida es la Grande Écluse de Réchicourt le Château.

Distancia: 6 km – 20 m de desnivel

Inscripciones en la página web de Découverto

Tenga en cuenta que la salida es filmada. Al inscribirse, acepta renunciar a su derecho a la imagen.

Willkommen auf dieser Wanderung, die von « la maison du Clément » im Rahmen des Nachttagfestes organisiert wird. Wir werden durch die alte Schleusenpassage gehen, die durch die große Schleuse von Réchicourt ersetzt wurde. Auf der Strecke werden wir mehrere Zwischenstopps einlegen, um über verschiedene Themen rund um die Nacht zu sprechen und nachzudenken.

Der Startpunkt ist an der großen Schleuse von Réchicourt le Château.

Entfernung: 6 km – 20 m Höhenunterschied

Anmeldung auf der Website von Découverto

Achtung: Der Ausflug wird gefilmt. Wenn Sie sich anmelden, geben Sie Ihr Einverständnis, Ihre Rechte am Bild abzutreten.

Mise à jour le 2023-09-30 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG