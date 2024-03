Grande donnerie de wazemmes Le Gymnase Lille, samedi 16 mars 2024.

Grande donnerie de wazemmes Ne jetez plus, donnez ! N’achetez plus, prenez ! Samedi 16 mars, 09h00 Le Gymnase Entrée libre, 5 objets gratuits par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T09:00:00+01:00 – 2024-03-16T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-16T09:00:00+01:00 – 2024-03-16T17:00:00+01:00

L’association tout pour la planète vous propose sa traditionnelle et tant attendue grande donnerie de Wazemmes.

9h-12h: dépôt des objets.

13h-17h: ouverture de la donnerie au public.

5 objets gratuits par personne.

Ne jetez plus, donnez ! N’achetez plus, prenez !

Le Gymnase 7 place Sébastopol, 59000 Lille Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France