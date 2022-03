Grande Dictée en direct au prieuré et sur les ondes Cité du Mot La Charité-sur-Loire Catégories d’évènement: La Charité-sur-Loire

Lue par Michel Boujenah, en partenariat avec France Culture, la dictée francophone sur les ondes est diffusée sur France Culture. Mais pourquoi ne pas plutôt venir la faire avec nous et tester votre orthographe dans une ambiance studieusement décontractée ?!

Entrée libre

Rendez-vous au prieuré pour un moment convivial autour d’une dictée loin des bancs de l’école ! Cité du Mot 8 cour du château 58400 La Charité-sur-Loire La Charité-sur-Loire Nièvre

