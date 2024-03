Grande Dictée du Sport Faculté des Lettres & des Sciences Humaines Limoges, samedi 23 mars 2024.

Le 23 mars prochain se déroulera la Grande dictée du sport à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l'Université de Limoges. Samedi 23 mars, 10h00 Faculté des Lettres & des Sciences Humaines Inscription gratuite mais obligatoire.

Dans le cadre de la Grande Cause Nationale 2024 dédiée à la promotion de l’activité physique et sportive, le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse, des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques et l’association la Dictée pour tous organisent cet événement intergénérationnel, afin de célébrer le sport en unissant la passion de l’écriture à l’élan du mouvement. La Grande dictée du sport consiste en un tournoi en 25 étapes sur tout le territoire national, débuté samedi 20 janvier à Saint-Denis et dont la finale se tiendra le samedi 27 avril sous la Coupole de l’Institut de France.

Sensible à cette cause, l’Université de Limoges s’est portée candidate pour être de ce parcours à la fois ludique et sportif.

À partir de 10h, vous serez accueillis autour d’un café avant de vous lancer dans la dictée, qui sera lue par trois sportifs de notre territoire. Ouverte à tous à partir de 10 ans, la dictée se décompose en trois paragraphes, prenant en compte le niveau des participants : écoliers, collégiens, lycéens ou adultes.

Le temps de la correction, vous pourrez tester les ateliers ludiques proposés par l’Ideasport : Puissance 4 géant, Air Hockey, Curling… La matinée se clôturera par l’annonce des gagnants et une remise de lots pour tous les participants.

Inscription gratuite mais obligatoire.

