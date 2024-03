Grande Dictée des champions francophones Ecole française du Caire – Maadi Le Caire, jeudi 7 mars 2024.

Grande Dictée des champions francophones Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie 2024 Jeudi 7 mars, 10h30 Ecole française du Caire – Maadi Sur inscription par les établissements scolaires

Pour cette édition du mois de la Francophonie 2024, le Groupe des Ambassadeurs Francophones du Caire organise pour la deuxième fois la Grande Dictée des champions francophones, à destination des collégiens et lycéens des établissements francophones et bilingues du Caire et d’Alexandrie.

Nadia Hathroubi-Safsaf, journaliste et écrivaine franco-tunisienne, a rédigé un texte inédit incluant les 10 mots de l’opération « dis-mois dix mots » 2024.

Les élèves ont composé sur le site de Maadi du lycée français du Caire, en présence de l’ambassadeur du Tchad en Egypte ainsi que d’un représentant de l’ambassade de Tunisie en Egypte.

Ecole française du Caire – Maadi 7 street 12 Maadi Le Caire 11728 Maadi al Khahiri Caire

Institut Français d’Egypte