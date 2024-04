Grande dégustation Maison Bonnot Saint-Lothain, samedi 6 avril 2024.

Grande dégustation Maison Bonnot Saint-Lothain Jura

Venez découvrir nos nouveautés parmi de + de 130 références !!

On vous a préparé une jolie sélection en blanc, en rouge et en rosé

Profitez d’une multitude d’offres « 5 bouteilles achetées, la 6ème offerte »

Et si jamais vous n’avez pas de temps de venir nous voir les 6 et 7 avril prochain, il vous restera tout le mois d’avril pour profiter de nos offres

A très bientôt à la Maison Bonno .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 19:00:00

Maison Bonnot 75 Route de Revermont

Saint-Lothain 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@vinsbonnot.fr

L’événement Grande dégustation Saint-Lothain a été mis à jour le 2024-03-28 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA