Bouches-du-Rhône Aubagne Les santons de Thérèse Neveu, comme les années précédentes, prennent place au cœur de l’église Saint Sauveur, point culminant de la ville.

Cette crèche qui occupe une chapelle entière accueille des santons de 45 cm de hauteur. Cette crèche vous transportera hors du temps.

Visite commentée de la crèche :

Les samedis 3, 10, 17, 31 décembre de 15h à 17h30

Les dimanches 4, 11, 18 décembre de 15h à 17h30

Les mercredis 14, 21, 28 décembre de 15h à 17h30 La crèche qui est exposée tous les ans à l'église Saint-Sauveur au moment des fêtes calendales est uniquement composée de santons créés par Thérèse Neveu, la célèbre santonnière aubagnaise.

