Grande Course Offshore Hyeres les Palmiers Hyères, samedi 30 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-30 08:00

Fin : 2024-03-31 20:00

Course de 100 miles de Hyères aux iles de Lérins et retour 30 et 31 mars 1

Une course de 100 milles partant de Hyères et allant jusqu’aux Iles de Lérins et retour.

La course est ouverte aux bateaux des Groupes D et R3 Osiris, d’un rating brut minimum de 18 et d’une longueur minimale de 8 m.

Le départ sera donné le samedi 30 mars après le briefing à 9 heures et le retour le dimanche 31 mars.

Hyeres les Palmiers 12 Avenue du Docteur Robin 83400 Hyères Port Hyères 83400 Var