Grande Course du Grand Paris Express, deux pour le prix d’une 3 départs différents Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Grande Course du Grand Paris Express, deux pour le prix d’une 3 départs différents, 13 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 13 mars 2022

de à

payant

La Grande Course du Grand Paris Express, c’est 10 km et un semi-Marathon éco-responsables, solidaires et populaires pour rassembler les Grand-Parisiens. Dimanche 13 mars, venez rejoindre la foulée humaine qui gomme le clivage Paris/Banlieue. Une course à pied ouverte à toutes et tous, qui rassemble les territoires du Grand Paris avec une arrivée en apothéose sur la mythique piste du Stade de France. Deux choix s’offrent aux participants : un départ de la place de la République (Paris Centre) pour le 10km, ou un départ depuis le parc du Tremblay (Val-de-Marne) pour le semi-marathon (21 km). Le développement durable est la pierre angulaire de cet événement. Cette course a été écoconçue à travers la remise en question de chaque phase de l’organisation, afin de délivrer un événement avec un faible impact écologique et un fort impact social. Organisée en partenariat avec la Société du Grand Paris, Plaine Commune et Eau de Paris notamment, qui ont contribué à organiser une course propre et responsable. Découvrez les 2 parcours 3 départs différents Consulter le site Paris 75000 Contact : https://www.lagrandecourse.fr/ Date complète :

2022-03-13T00:00:00+00:00_2022-03-13T00:00:00+00:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu 3 départs différents Adresse Consulter le site Ville Paris lieuville 3 départs différents Paris Departement Paris

3 départs différents Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Grande Course du Grand Paris Express, deux pour le prix d’une 3 départs différents 2022-03-13 was last modified: by Grande Course du Grand Paris Express, deux pour le prix d’une 3 départs différents 3 départs différents 13 mars 2022 3 départs différents Paris Paris

Paris Paris