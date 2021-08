- --- - Grande convergence cycliste de l’Ile-de-France — - Catégorie d’évènement: -

Grande convergence cycliste de l’Ile-de-France —, 19 septembre 2021, -. Grande convergence cycliste de l’Ile-de-France

—, le dimanche 19 septembre à 00:00 Un petit déjeuner d’accueil sera donc organisé sur le pont de la gare Villeparisis/Mitry-Mory à 9h30. Convergence est l’occasion de participer à une sortie agréable et colorée, de rencontrer des voisins et des gens qui ont cette passion en commun grâce à plusieurs années – parfois décennies – de pratique quotidienne ! La balade est gratuite et accessible à toutes et à tous. Nous sommes répertoriés sur le site de la convergence comme une étape café ! — — –

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T00:00:00 2021-09-19T23:59:00

Détails Catégorie d’évènement: - Autres Lieu --- Adresse --- Ville - lieuville --- -