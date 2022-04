Grande conférence Henri Rivière Saint-Briac-sur-Mer Saint-Briac-sur-Mer Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Briac-sur-Mer

Grande conférence Henri Rivière Saint-Briac-sur-Mer, 29 avril 2022, Saint-Briac-sur-Mer. Grande conférence Henri Rivière Rue du Presbytère 1er étage du presbytère Saint-Briac-sur-Mer

2022-04-29 – 2022-04-29 Rue du Presbytère 1er étage du presbytère

Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine Saint-Briac poursuit son cycle de conférences sur les grands peintres à Saint Briac. Comme ce fut le cas pour le cent-cinquantenaire de la naissance d’Emile Bernard en 2018, comme ce fut le cas pour l’année Paul Signac en 2019, Saint Briac avait consacré une année à Henri Rivière, c’était l’année 2020. Comme l’écrit Renée Mabin qui donnera cette conférence, « Saint-Briac attire, à la fin du XIXe siècle, des artistes novateurs qui travaillent à Montmartre. Sur les conseils de son ami Paul Signac, Henri Rivière est venu le premier, tout jeune, y passer des vacances avec son frère Jules. Si ce séjour est d’ordre familial, il est cependant fondamental, car l’artiste y découvre une de ses sources d’inspiration, la Bretagne.». Entrée gratuite sans réservation dans la limite des places disponibles. Vendredi 29 avril 2022 – 18h – 1er étage du presbytère Saint-Briac poursuit son cycle de conférences sur les grands peintres à Saint Briac. Comme ce fut le cas pour le cent-cinquantenaire de la naissance d’Emile Bernard en 2018, comme ce fut le cas pour l’année Paul Signac en 2019, Saint Briac avait consacré une année à Henri Rivière, c’était l’année 2020. Comme l’écrit Renée Mabin qui donnera cette conférence, « Saint-Briac attire, à la fin du XIXe siècle, des artistes novateurs qui travaillent à Montmartre. Sur les conseils de son ami Paul Signac, Henri Rivière est venu le premier, tout jeune, y passer des vacances avec son frère Jules. Si ce séjour est d’ordre familial, il est cependant fondamental, car l’artiste y découvre une de ses sources d’inspiration, la Bretagne.». Entrée gratuite sans réservation dans la limite des places disponibles. Vendredi 29 avril 2022 – 18h – 1er étage du presbytère Rue du Presbytère 1er étage du presbytère Saint-Briac-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-04-23 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Briac-sur-Mer Autres Lieu Saint-Briac-sur-Mer Adresse Rue du Presbytère 1er étage du presbytère Ville Saint-Briac-sur-Mer lieuville Rue du Presbytère 1er étage du presbytère Saint-Briac-sur-Mer Departement Ille-et-Vilaine

Grande conférence Henri Rivière Saint-Briac-sur-Mer 2022-04-29 was last modified: by Grande conférence Henri Rivière Saint-Briac-sur-Mer Saint-Briac-sur-Mer 29 avril 2022 ille-et-vilaine Saint-Briac-sur-Mer

Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine