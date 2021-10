Grande conférence – Henri Rivière Saint-Briac-sur-Mer, 20 novembre 2021, Saint-Briac-sur-Mer.

Grande conférence – Henri Rivière Salle de la Vigie Rue de Pleurtuit Saint-Briac-sur-Mer

2021-11-20 17:00:00 – 2021-11-20 Salle de la Vigie Rue de Pleurtuit

Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Saint-Briac poursuit son cycle de conférences sur les grands peintres à Saint Briac.

Comme ce fut le cas pour le cent-cinquantenaire de la naissance d’Emile Bernard en 2018, comme ce fut le cas pour l’année Paul Signac en 2019, Saint-Briac avait consacré une année à Henri Rivière, c’était l’année 2020.

Les journées du patrimoine 2020 ont été dédiées à Henri Rivière mais la conférence n’a pas pu se tenir. 2021 sera donc une nouvelle occasion de redécouvrir le grand artiste que fut Henri Rivière et la façon dont Saint Briac l’a marqué.

Comme l’écrit René Mabin qui donnera cette conférence, « Saint-Briac attire, à la fin du XIXe siècle, des artistes novateurs qui travaillent à Montmartre. Sur les conseils de son ami

Paul Signac, Henri Rivière est venu le premier, tout jeune, y passer des vacances avec son frère Jules. Si ce séjour est d’ordre familial, il est cependant fondamental, car l’artiste

y découvre une de ses sources d’inspiration, la Bretagne.

Il revient à plusieurs reprises à Saint-Briac et, en 1890, découvre dans le paysage le motif de son œuvre. L’artiste est alors célèbre à Paris où il anime le théâtre d’ombres du cabaret de Montmartre, Le Chat Noir. C’est à Saint-Briac que naissent deux séries de gravures sur bois, Paysages bretons et La mer, études de vagues, fondées sur l’art des maîtres japonais dont les estampes inspirent alors peintres et écrivains.

Surprenante au premier abord, cette Bretagne japonisante renouvelle l’image d’une région où les peintres viennent alors retrouver la nature ».

INTERVENANT :

Renée Mabin, spécialiste de peinture moderne et particulièrement de l’école de Pont Aven et des surréalistes, resituera Henri Rivière et son œuvre dans le cheminement artistique d’un artiste qui vécut à une période d’intense foisonnement créatif et qui était un ami intime de Paul Signac.

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Information auprès de la mairie de Saint-Briac. Pass sanitaire demandé.

Samedi 20 novembre 2021 – 17h – Salle de la Vigie

+33 2 99 88 32 34 https://www.saintbriac.fr/

Salle de la Vigie Rue de Pleurtuit Saint-Briac-sur-Mer

