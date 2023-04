Grande Conférence de l’École du Louvre – Cinquante ans d’impressionnisme(s) Amphithéâtre Rohan Paris Catégories d’Évènement: île de France

Grande Conférence de l'École du Louvre – Cinquante ans d'impressionnisme(s) Amphithéâtre Rohan, 12 mai 2023, Paris.

de 18h30 à 20h00

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. Ouverture de l'amphithéâtre dès 18h. L'École du Louvre propose un nouveau rendez-vous, les Grandes conférences de l'École du Louvre, en compagnie de grands acteurs et témoins des mondes de l'art et de son histoire, conservateurs, universitaires, chercheurs, critiques et artistes… Destinées au plus large public, ces rencontres gratuites se poursuivent par une conférence de Barthélémy Jobert, professeur des universités, Président de la Fondation Sorbonne-Université : Cinquante ans d'impressionnisme(s) 1974-2024. Depuis le centenaire de la première exposition impressionniste, notre vision du mouvement a été profondément changée. D'abord par la présentation même des œuvres aussi bien en France, avec l'ouverture du Musée d'Orsay, qu'à l'étranger, particulièrement aux États-Unis. Ensuite par l'organisation d'expositions rassemblant un public de plus en plus large, tout en permettant des avancées scientifiques significatives, rendues accessibles au travers de catalogues devenus autant d'instrument de travail. Enfin par de nouvelles perspectives d'interprétation, dans des ouvrages majeurs, essentiellement anglo-saxons. Tous ces éléments sont liés, et l'Impressionnisme d'aujourd'hui n'est à l'évidence plus celui de 1974. Mais est-il pour autant celui de 1874 ? Amphithéâtre Rohan Carrousel du Louvre. 99, rue de Rivoli 75001 Paris

Claude Monet, Les coquelicots, 1873, Musée d'Orsay

