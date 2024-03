Grande collecte « Harcourt c’est vous » Harcourt, dimanche 30 juin 2024.

Grande collecte « Harcourt c’est vous » Harcourt Eure

Constituer une mémoire des visiteurs en lançant un appel à celles et ceux qui souhaitent partager leurs souvenirs du château et de l’arboretum.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-30 14:00:00

fin : 2024-06-30 18:00:00

Domaine d’Harcourt 13 Rue du Château

Harcourt 27800 Eure Normandie harcourt@eure.fr

