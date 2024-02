Grande Collecte « Harcourt, c’est vous »: Harcourt, dimanche 10 mars 2024.

Grande Collecte « Harcourt, c’est vous »: Harcourt Eure

Partagez vos souvenirs du domaine autour d’un thé ou d’un café. Aidez-nous à constituer une mémoire collective des visiteurs, en déposant vos plus beaux souvenirs du château et de l’arboretum et en échangeant avec notre équipe sur place prête à recueillir vos meilleures anecdotes ! Gratuit.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 14:00:00

fin : 2024-03-10 18:00:00

Domaine d’Harcourt 13 Rue du Château

Harcourt 27800 Eure Normandie harcourt@eure.fr

