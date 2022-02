Grande collecte de déchets – Baie de Bourgneuf La Parisienne, 6 mars 2022, Les Moutiers-en-Retz.

L’association Hirondelle, l’association Terres Insolites, La Fondation de la Mer et Surfrider s’unissent pour une grande collecte de déchets du fond de la Baie de Bourgneuf. Nous sommes ici en limite de département Loire Atlantique Vendée, lieu sauvage et précieux pour beaucoup d’oiseaux. Comme vous le savez, cette collecte est chère à notre cœur, et sans doute au vôtre aussi, car elle est l’occasion de nettoyer chaque année les rivages afin de préparer l’arrivée des oiseaux migrateurs dont l’emblématique “Gorgebleue à miroir” et de leur assurer ainsi un environnement sain pour nidifier en toute sécurité. L’année dernière 5m3 de déchets ont été extrait de cette zone ! Venez nombreux !! Dimanche 6 mars 2022 à partir de 10h (vous pouvez arriver quand vous voulez nous serons sur place jusqu’à 15h) Afin de nettoyer l’ensemble de cette zone, nous partirons, par petits groupes, depuis les lieux-dits – La Parisienne et Le Paracaud. Le rendez-vous est fixé à partir de 10h au Port du Collet au niveau de la passerelle (un bénévole sera présent pour vous accueillir) ou directement au niveau de la digue (flamme Hirondelle) Plan : [https://maps.app.goo.gl/6yRm7](https://maps.app.goo.gl/6yRm7) – Pour le Paracaud covoiturage possible rdv à 10h à La Parisienne Départ des collectes avec l’association Terres Insolites – info [contact@terresinsolites.fr](mailto:contact@terresinsolites.fr) [https://www.facebook.com/terresinsolites85](https://www.facebook.com/terresinsolites85) Rdv 9H30 Port des Champs, covoiturage vers – Le Port du Bec – Port des Brochets – La Louippe Retour : Chaque groupe fait l’inventaire de ses déchets / information déchets et sensibilisation. ⚠️ Prendre des bottes, sacs de courses (style cabas de grande surface) gants de jardinage et vêtements chauds peu salissants, votre picnic… Renseignements : [contact@associationhirondelle.fr](mailto:contact@associationhirondelle.fr) Tél.: 06 95 49 26 27 ligne dédiée Publiez en utilisant le hashtag #actionlittoral en citant @associationhirondelle

