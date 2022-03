Grande chasse aux oeufs solidaire du Secours Populaire Parc du Grand Blottereau Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Grande chasse aux oeufs solidaire du Secours Populaire Parc du Grand Blottereau, 17 avril 2022, Nantes. 2022-04-17

Horaire : 10:30 17:30

Gratuit : non 4 € par enfant – Gratuit pour les accompagnants. Réservation en ligne jusqu’au 15 avril 2022 midi : sur helloasso.comou billetterie sur place Participez à la grande chasse aux oeufs solidaire 2022 au Parc du Grand Blottereau le dimanche 17 avril 2022 !En plus de la traditionnelle chasse aux oeufs dans la rocaille méditerranéenne, retrouvez notre pêche à la ligne, les jeux en bois, des ateliers ludiques et pédagogiques sur le thème de la solidarité internationale, la course en sac, etc…Les participations financières de la journée seront destinées intégralement aux projets de solidarité internationale du Secours populaire, incluant notamment L’urgence Ukraine. La journée est animée par des bénévoles, et nous cherchons à grossir notre équipe !Vous voulez nous aider à aider ? Contact bénévolat : nantes@spf44.org Parc du Grand Blottereau adresse1} Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 41 90 00 http://www.jardins.nantes.fr 02 40 74 23 23

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Parc du Grand Blottereau Adresse Boulevard Auguste Péneau Ville Nantes lieuville Parc du Grand Blottereau Nantes Departement Loire-Atlantique

Parc du Grand Blottereau Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Grande chasse aux oeufs solidaire du Secours Populaire Parc du Grand Blottereau 2022-04-17 was last modified: by Grande chasse aux oeufs solidaire du Secours Populaire Parc du Grand Blottereau Parc du Grand Blottereau 17 avril 2022 Nantes Parc du Grand Blottereau Nantes

Nantes Loire-Atlantique