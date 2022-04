Grande Chasse aux oeufs Saucats Saucats Catégories d’évènement: Gironde

Saucats

Grande Chasse aux oeufs Saucats, 18 avril 2022, Saucats. Grande Chasse aux oeufs Réserve géologique de Saucats 17 chemin de l’église Saucats

2022-04-18 10:00:00 – 2022-04-18 Réserve géologique de Saucats 17 chemin de l’église

Saucats Gironde Saucats Une grande chasse aux oeufs de 10h à 17h

Les Diablotins organise une chasse aux oeufs GEANTE, sur le site de la réserve géologique , ce lundi 18 avril – bulletins à récupérer chez vos commerçants saucatais, et à nous faire parvenir le 1/2/3 avril sur la place du marché de SAUCATS. A très vite les enfants Une grande chasse aux oeufs de 10h à 17h

Les Diablotins organise une chasse aux oeufs GEANTE, sur le site de la réserve géologique , ce lundi 18 avril – bulletins à récupérer chez vos commerçants saucatais, et à nous faire parvenir le 1/2/3 avril sur la place du marché de SAUCATS. A très vite les enfants +33 6 75 67 36 99 Une grande chasse aux oeufs de 10h à 17h

Les Diablotins organise une chasse aux oeufs GEANTE, sur le site de la réserve géologique , ce lundi 18 avril – bulletins à récupérer chez vos commerçants saucatais, et à nous faire parvenir le 1/2/3 avril sur la place du marché de SAUCATS. A très vite les enfants bobysbk-Zbvez5nSF1k-unsplash

Réserve géologique de Saucats 17 chemin de l’église Saucats

dernière mise à jour : 2022-04-04 par OT Montesquieu

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Saucats Autres Lieu Saucats Adresse Réserve géologique de Saucats 17 chemin de l'église Ville Saucats lieuville Réserve géologique de Saucats 17 chemin de l'église Saucats Departement Gironde

Saucats Saucats Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saucats/

Grande Chasse aux oeufs Saucats 2022-04-18 was last modified: by Grande Chasse aux oeufs Saucats Saucats 18 avril 2022 Gironde Saucats

Saucats Gironde