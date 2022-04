Grande chasse aux œufs Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

Grande chasse aux œufs Stade de foot de Château Bily Rue du Béarn Saint-Brieuc

2022-04-09

Saint-Brieuc Côtes d’Armor Saint-Brieuc Des centaines d’œufs cachés à découvrir. Des friandises au chocolat offertes à tous les participants en récompense de leurs découvertes.

Et 15 super œufs géants au chocolat pour les 15 super gagnants.

Espace réservé aux moins de 6 ans.

Espace géant pour les 6 à 10 ans. (Enfant sous la responsabilité des parents accompagnants.)

Sur place : vente de crêpes, boissons et souvenirs. Stade de foot de Château Bily Rue du Béarn Saint-Brieuc

