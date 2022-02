Grande chasse aux oeufs Mazet-Saint-Voy Mazet-Saint-Voy Catégories d’évènement: Haute-Loire

Grande chasse aux oeufs Mazet-Saint-Voy, 20 avril 2022, Mazet-Saint-Voy.

2022-04-20 11:00:00 – 2022-04-20 17:00:00
Bergerie du Vieux Moulin – Les Pennes 43430 Les Vastres

Mazet-Saint-Voy Haute-Loire EUR 10 10 Chez Marion et Samuel Murand en partenariat avec Cyrille des Douceurs du Lignon, venez cherchez les œufs et découvrir les chèvres et brebis.

Petite restauration sur place à midi et goûter gaufres et crêpes. Tombola. +33 6 47 08 25 15 http://www.ot-hautlignon.com/ Bergerie du Vieux Moulin – Les Pennes 43430 Les Vastres Mazet-Saint-Voy

