Grande chasse aux oeufs Asinerie de Pierretoun La Bastide-Clairence, lundi 1 avril 2024.

Le lapin de l’asinerie a laissé derrière lui une multitude d’œufs en chocolat. Trois catégories d’âge, 3 à 5 ans, 6 à 8 ans et 9 à 12 ans, sont invitées à participer à cette chasse. Une seule mission dénicher les 3 œufs d’or mystérieux ! Goûters et boissons en vente sur place, et atelier créatif gratuit. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01 14:00:00

fin : 2024-04-01 18:00:00

Asinerie de Pierretoun 250 chemin de borde de Pierretoun

La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

