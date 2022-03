Grande Chasse aux Oeufs de Pâques Sarlat-la-Canéda Sarlat-la-Canéda Catégories d’évènement: Dordogne

Sarlat-la-Canéda

Grande Chasse aux Oeufs de Pâques Sarlat-la-Canéda, 18 avril 2022, Sarlat-la-Canéda. Grande Chasse aux Oeufs de Pâques Sarlat-la-Canéda

2022-04-18 – 2022-04-18

Sarlat-la-Canéda Dordogne La ville de Sarlat profite du grand week-end de Pâques, pour proposer une chasse aux œufs gratuite pour tous ceux qui n’ont pas forcément de jardin pour y cacher des œufs. Cette tradition, que les enfants adorent, est l’occasion de tendres instants en famille où petits et grands se prêtent au jeu d’une véritable chasse au trésor chocolatée dans les ruelles du secteur sauvegardé. La ville de Sarlat profite du grand week-end de Pâques, pour proposer une chasse aux œufs gratuite pour tous ceux qui n’ont pas forcément de jardin pour y cacher des œufs. Cette tradition, que les enfants adorent, est l’occasion de tendres instants en famille où petits et grands se prêtent au jeu d’une véritable chasse au trésor chocolatée dans les ruelles du secteur sauvegardé. +33 5 53 31 53 46 La ville de Sarlat profite du grand week-end de Pâques, pour proposer une chasse aux œufs gratuite pour tous ceux qui n’ont pas forcément de jardin pour y cacher des œufs. Cette tradition, que les enfants adorent, est l’occasion de tendres instants en famille où petits et grands se prêtent au jeu d’une véritable chasse au trésor chocolatée dans les ruelles du secteur sauvegardé. Mairie

Sarlat-la-Canéda

dernière mise à jour : 2022-03-08 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Sarlat-la-Canéda Autres Lieu Sarlat-la-Canéda Adresse Ville Sarlat-la-Canéda lieuville Sarlat-la-Canéda Departement Dordogne

Sarlat-la-Canéda Sarlat-la-Canéda Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sarlat-la-caneda/

Grande Chasse aux Oeufs de Pâques Sarlat-la-Canéda 2022-04-18 was last modified: by Grande Chasse aux Oeufs de Pâques Sarlat-la-Canéda Sarlat-la-Canéda 18 avril 2022 Dordogne Sarlat-la-Canéda

Sarlat-la-Canéda Dordogne