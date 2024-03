Grande Chasse aux Oeufs de Pâques Ménestreau-en-Villette, dimanche 31 mars 2024.

Grande Chasse aux Oeufs de Pâques Ménestreau-en-Villette Loiret

Le Domaine organise sa traditionnelle chasse aux œufs de Pâques au Domaine du Ciran. Elle aura lieu dimanche 31 mars et le lundi 1er avril entre 10h00 et 18h00.

À la recherche de palets en bois de couleurs, cachés dans le Domaine, les enfants pourront en échange repartir avec leurs chocolats !

Pour les explorateurs les plus malins, des palets en or et en argent sont dissimulés. Pour ceux qui les trouveront, des gros lapins en chocolat sont à gagner.

Le tarif d’entrée est de 5 € par adulte et de 3,20 € par enfant de 3 à 12 ans avec un supplément de 3€ pour participer à la chasse aux œufs.

Début : 2024-03-31 10:00:00

fin : 2024-04-01 18:00:00

Ménestreau-en-Villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire contact@domaineduciran.com

