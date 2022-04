Grande chasse aux oeufs de Pâques Casteljaloux, 9 avril 2022, Casteljaloux.

Grande chasse aux oeufs de Pâques Casteljaloux

2022-04-09 14:00:00 – 2022-04-09 17:00:00

Casteljaloux Lot-et-Garonne

Chasse aux œufs de Pâques et jeux. Prévoir son petit panier.

jeux et animations pour enfants, Chasses aux oeufs et récompenses, on vous attends nombreux !

Activités aves les parents et sous leur responsabilité.

Participation : 2 euros

Chasse aux œufs de Pâques et jeux. Prévoir son petit panier.

jeux et animations pour enfants, Chasses aux oeufs et récompenses, on vous attends nombreux !

Activités aves les parents et sous leur responsabilité.

Participation : 2 euros

+33 5 53 93 74 82

Chasse aux œufs de Pâques et jeux. Prévoir son petit panier.

jeux et animations pour enfants, Chasses aux oeufs et récompenses, on vous attends nombreux !

Activités aves les parents et sous leur responsabilité.

Participation : 2 euros

secours populaire

Casteljaloux

dernière mise à jour : 2022-04-04 par