Brissac Loire Aubance Brissac Loire Aubance Brissac-Loire-Aubance, Maine-et-Loire GRANDE CHASSE AUX OEUFS DE PÂQUES AU CHÂTEAU DE BRISSAC Brissac Loire Aubance Brissac Loire Aubance Catégories d’évènement: Brissac-Loire-Aubance

Maine-et-Loire

GRANDE CHASSE AUX OEUFS DE PÂQUES AU CHÂTEAU DE BRISSAC Brissac Loire Aubance, 17 avril 2022, Brissac Loire Aubance. GRANDE CHASSE AUX OEUFS DE PÂQUES AU CHÂTEAU DE BRISSAC Brissac Loire Aubance

2022-04-17 14:00:00 – 2022-04-17 17:00:00

Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire Brissac Loire Aubance EUR Après deux ans d’absence, la Grande Chasse aux œufs de Pâques revient ! L’après-midi du dimanche de Pâques, petits et grands partent à la recherche de 50.000 œufs en chocolat dissimulés dans les sous-bois et les jardins du parc du château! Le château ouvre également les portes de ses salons d’apparat, de ses chambres historiques et de son théâtre Belle Epoque pour une découverte familiale en visite libre. Dans la Grande Galerie est organisé un atelier de dessin ouvert à chaque enfant. Pour prolonger ce moment de détente en famille, un délicieux goûter de madeleines et de sirop de grenadine est proposé dans les cuisines médiévales, autour d’un grand feu de cheminée. En famille, venez profiter d’un après-midi à la fois ludique, culturel et gourmand au Château de Brissac. bureau@chateaudebrissac.net +33 2 41 91 22 21 http://www.brissac.net/ Après deux ans d’absence, la Grande Chasse aux œufs de Pâques revient ! L’après-midi du dimanche de Pâques, petits et grands partent à la recherche de 50.000 œufs en chocolat dissimulés dans les sous-bois et les jardins du parc du château! Le château ouvre également les portes de ses salons d’apparat, de ses chambres historiques et de son théâtre Belle Epoque pour une découverte familiale en visite libre. Dans la Grande Galerie est organisé un atelier de dessin ouvert à chaque enfant. Pour prolonger ce moment de détente en famille, un délicieux goûter de madeleines et de sirop de grenadine est proposé dans les cuisines médiévales, autour d’un grand feu de cheminée. Brissac Loire Aubance

dernière mise à jour : 2021-11-27 par

Détails Catégories d’évènement: Brissac-Loire-Aubance, Maine-et-Loire Autres Lieu Brissac Loire Aubance Adresse Ville Brissac Loire Aubance lieuville Brissac Loire Aubance