Venez chasser le Dragon au château de Kermenguy, dans les bois où se cache un terrible Dragon.

“Le lendemain du jour de Pâques, le lundi, alors que chacun est occupé à déguster ses oeufs en chocolat trouvés le matin même, le terrifiant Dragon noir de la forêt de Kermenguy en profite pour cacher ses oeufs colorés, un peu partout dans les bois. Pensant ainsi que personne n’aurait l’idée de s’aventurer dans les bois pour les trouver… mais c’est sans compter sur nos petits chasseurs de Dragon, bien décidés à venir les récolter ce jour-là.”

Le défi sera le suivant : résoudre les énigmes du parcours afin de chasser le Dragon, et récupérer 3 oeufs colorés qu’il faudra ensuite remettre aux fées et lutins présents ce jour là.

En échange, ils te remettront une récompense bien méritée !

Le tarif comprend : 1 livret jeu par famille/groupe. 1 diplôme de chasseur de dragon par enfant. 1 récompense pour chaque enfant participant.

Entrée par l’allée sud.

Sur réservation obligatoire.

