Grande chasse aux oeufs Bourges, 16 avril 2022, Bourges.

Grande chasse aux oeufs Bourges

2022-04-16 – 2022-04-16

Bourges Cher Bourges

Le départ du jeu se fera place Gordaine, à 14h. Le parcours englobe l’ensemble de la boucle marchande (rue Coursarlon, rue Moyenne, rue d’Auron, rue du Commerce, rue Pelvoisin, rue Mirebeau).

Avec la venue de deux mascottes, un lapin et une poule, qui déambuleront dans les rues du centre-ville et distribueront des chocolats aux passants. Le parcours des mascottes sera le même que pour la chasse aux

œufs, aux mêmes horaires.

Enfin, deux fresques collaboratives géantes seront situées rue Abbé BERTHAUD. Enfants et adultes pourront colorier les fresques Velleda avec des marqueurs effaçables, mis à leur disposition.

Les cloches de Pâques arrivent pour animer le centre-ville de Bourges

Un grand jeu de piste grandeur nature a été organisé dans tout le centre-ville. Les enfants auront plusieurs énigmes à résoudre, jusqu’à retrouver LE TRESOR !

+33 7 83 41 31 35

Le départ du jeu se fera place Gordaine, à 14h. Le parcours englobe l’ensemble de la boucle marchande (rue Coursarlon, rue Moyenne, rue d’Auron, rue du Commerce, rue Pelvoisin, rue Mirebeau).

Avec la venue de deux mascottes, un lapin et une poule, qui déambuleront dans les rues du centre-ville et distribueront des chocolats aux passants. Le parcours des mascottes sera le même que pour la chasse aux

œufs, aux mêmes horaires.

Enfin, deux fresques collaboratives géantes seront situées rue Abbé BERTHAUD. Enfants et adultes pourront colorier les fresques Velleda avec des marqueurs effaçables, mis à leur disposition.

OCAB

Bourges

dernière mise à jour : 2022-04-01 par