Grande chasse aux oeufs Belleville-en-Caux, dimanche 31 mars 2024.

Belleville-en-Caux donne rendez-vous aux enfants de la commune et d’ailleurs place de l’église à 10h pour une chasse aux œufs !

Les enfants nés entre 2013 et 2022 peuvent participer !

Inscription obligatoire avant le 23 mars 2024, règlement à la réservation.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 10:00:00

fin : 2024-03-31 11:30:00

Place de l’église

Belleville-en-Caux 76890 Seine-Maritime Normandie comitedesloisirsbellevilleencaux@hotmail.com

L’événement Grande chasse aux oeufs Belleville-en-Caux a été mis à jour le 2024-02-09 par Office de Tourisme Terroir de Caux