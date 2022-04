Grande Chasse aux oeufs Baugy Baugy Catégories d’évènement: Baugy

Cher

Grande Chasse aux oeufs Baugy, 17 avril 2022, Baugy. Grande Chasse aux oeufs Baugy

2022-04-17 10:00:00 – 2022-04-17 12:00:00

Baugy Cher Baugy 1 EUR 1 Un oeuf doré sera caché ! A toi de le trouver pour une surprise supplémentaire. Et pour les parents, un panier “Chocolaté” à gagner !

Inscription obligatoire avant le 3 avril. Grande Chasse aux œufs à Baugy +33 7 84 16 12 45 Un oeuf doré sera caché ! A toi de le trouver pour une surprise supplémentaire. Et pour les parents, un panier “Chocolaté” à gagner !

Inscription obligatoire avant le 3 avril. Organisée par l’Amicale des Ecoles et la Chocolaterie Mercier

Baugy

dernière mise à jour : 2022-04-01 par Tourisme & Territoires du Cher

Détails Catégories d’évènement: Baugy, Cher Autres Lieu Baugy Adresse Ville Baugy lieuville Baugy Departement Cher

Baugy Baugy Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/baugy/

Grande Chasse aux oeufs Baugy 2022-04-17 was last modified: by Grande Chasse aux oeufs Baugy Baugy 17 avril 2022 Baugy cher

Baugy Cher