GRANDE CHASSE AUX OEUFS Arzviller
GRANDE CHASSE AUX OEUFS Arzviller, lundi 1 avril 2024.
GRANDE CHASSE AUX OEUFS Arzviller Moselle
Lundi
La section des parents de l’Association Parents Arzviller Guntzviller organise une grande chasse aux œufs ! Départ à la halte touristique, sur inscription uniquement. Tarif 5 € / enfant. Bulletins disponibles à la Médiathèque Intercommunale Arzviller ou à la boulangerie Schlosser.Enfants
5 EUR.
Date (année – mois – jour) et horaire :
Début : 2024-04-01 10:00:00
fin : 2024-04-01 11:30:00
Place des Mirabelliers
Arzviller 57405 Moselle Grand Est apaparents57@gmail.com
L’événement GRANDE CHASSE AUX OEUFS Arzviller a été mis à jour le 2024-03-19 par OT PAYS DE PHALSBOURG