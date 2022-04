GRANDE CHASSE AUX OEUFS À LA SEICHE Le marché de la Seiche,Sevrier (Haute-Savoie), 17 avril 2022, Sevrier.

GRANDE CHASSE AUX OEUFS À LA SEICHE

Le marché de la Seiche, Sevrier (Haute-Savoie), le dimanche 17 avril à 11:00

GRANDE CHASSE AUX OEUFS À LA SEICHE ———————————– ### Dimanche 17 avril (11h et 15h) Ambiance de Pâques pour petits et grands. Grande chasse à 11h et à 15h. Restauration avec menus enfants et stand crêpes, gaufres, glaces, churros, smoothies, milk-shake. Bain de boules, mini baby-foot, mini flipper, espaces jeux pour les kids. Et jeux d’arcade, baby foot, billard, fléchettes, pétanque pour les plus grands.

Entrée libre, parking gratuit

GRANDE CHASSE AUX OEUFS À LA SEICHE SEVRIER – Dimanche 17 avril (11h et 15h)

Le marché de la Seiche,Sevrier (Haute-Savoie) 35, Route de Piron, SÉVRIER, 74320 Sevrier Haute-Savoie



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-17T11:00:00 2022-04-17T23:00:00