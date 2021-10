Herlies Salle Jean Monnet Herlies, Nord Grande chasse aux monstres à Herlies ! Salle Jean Monnet Herlies Catégories d’évènement: Herlies

Tu as entre 3 et 12ans : rdv le samedi 30 octobre à partir de 15 salle Jean Monnet, pour participer à notre GRANDE CHASSE AUX MECHANTS (entrée et jeu gratuit). Des surprises sucrées sont à gagner. Viens avec ton déguisement le plus horrible !

entrée libre

Des méchants terrifiants se sont cachés aux 4 coins d’Herlies. Aide-nous à retrouver toutes leurs cachettes et à libérer notre village!!! Salle Jean Monnet herlies Herlies Nord

