Village Le Broc, le samedi 18 septembre à 09:45

Cette année vous pourrez participer à une chasse au trésor théâtralisées par 1,2,3 CAT et les adolescents du centre de loisirs La Virgule. Un parcours d’énigmes conçu autour des journées du Patrimoine : les équipes auront à résoudre des énigmes, à explorer le village, à relever des défis… le tout encadré et animé par nos artistes ! 10 équipes de 5 personnes au maximum – A partir de 6 ans Uniquement sur inscription à [[sports@lebroc.fr](mailto:sports@lebroc.fr)](mailto:sports@lebroc.fr) ou au 04 92 08 28 11 Jusqu’au 15/09/2021

Uniquement sur inscription – Gratuit

