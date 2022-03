Grande chasse au trésor dans Bordeaux : enfants de 8 à 12 ans Librairie Mollat Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Pour jouer, récupère ton carnet de bord au rayon jeunesse de la librairie selon les horaires d’ouverture. A la fin de la chasse, retourne à la librairie pour y déposer ton coupon de participation pour participer au tirage au sort qui aura lieu le samedi 30 avril en présence de l’autrice de la série, Anne Samuel. >>> Retrouvez la série des “Lueurs de traverse” : [https://cutt.ly/6S9nwAe](https://cutt.ly/6S9nwAe) Chasse au trésor destinée aux enfants de 8 à 12 ans. Du 9 au 30 avril 2022, viens participer à la grande chasse au trésor dans Bordeaux autour de la série de romans Les Lueurs de traverse parues aux éditions Les Petites Moustaches. Librairie Mollat 89 rue Porte Dijeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

2022-04-09T10:00:00 2022-04-09T20:00:00;2022-04-10T14:00:00 2022-04-10T19:00:00;2022-04-11T10:00:00 2022-04-11T20:00:00;2022-04-12T10:00:00 2022-04-12T20:00:00;2022-04-13T10:00:00 2022-04-13T20:00:00;2022-04-14T10:00:00 2022-04-14T20:00:00;2022-04-15T10:00:00 2022-04-15T20:00:00;2022-04-16T10:00:00 2022-04-16T20:00:00;2022-04-17T14:00:00 2022-04-17T19:00:00;2022-04-18T10:00:00 2022-04-18T20:00:00;2022-04-19T10:00:00 2022-04-19T20:00:00;2022-04-20T10:00:00 2022-04-20T20:00:00;2022-04-21T10:00:00 2022-04-21T20:00:00;2022-04-22T10:00:00 2022-04-22T20:00:00;2022-04-23T10:00:00 2022-04-23T20:00:00;2022-04-24T14:00:00 2022-04-24T19:00:00;2022-04-25T10:00:00 2022-04-25T20:00:00;2022-04-26T10:00:00 2022-04-26T20:00:00;2022-04-27T10:00:00 2022-04-27T20:00:00;2022-04-28T10:00:00 2022-04-28T20:00:00;2022-04-29T10:00:00 2022-04-29T20:00:00;2022-04-30T10:00:00 2022-04-30T20:00:00

