Grande chasse à l’oeuf à la Grande Saline La Grande Saline Salins-les-Bains, dimanche 31 mars 2024.

Le guide gourmand de la Grande Saline a de nouveau frappé !

Il a dérobé caramels et chocolats et les a dissimulé dans un coffre au coeur même de la saline.

La clé du coffre est enfermée dans un mystérieux objet appelé cryptex.

A l’aide d’indices disséminés dans la Saline, trouvez le code à 6 lettres qui permet d’ouvrir le cryptex et libérez les chocolats !

Attention, vous n’avez qu’une heure…

Le dimanche 31 mars et le lundi 1er avril, à 10h45, les enfants sont invités à participer à une chasse à l’oeuf géante dans les bâtiments de la Saline.

Une série d’énigmes et de jeux leur permettront de récupérer des indices pour reconstituer le code qui ouvrira le coffre aux chocolats.

Ouvert aux enfants entre 5 et 10 ans, accompagné d’au moins un adulte. EUR.

Début : 2024-03-31 10:45:00

fin : 2024-03-31 12:15:00

La Grande Saline 3 Place des Salines

Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté accueil@grande-saline.com

