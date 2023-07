Lieux de décision et lieux de réception du palais de la Légion d’honneur Grande chancellerie de la Légion d’honneur – Hôtel de Salm Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Lieux de décision et lieux de réception du palais de la Légion d’honneur 16 et 17 septembre Grande chancellerie de la Légion d’honneur – Hôtel de Salm Entrée libre

Au cours de votre visite, découvrez les lieux stratégiques de la Légion d’honneur : la salle du conseil de l’ordre dans laquelle se prennent les décisions d’attributions des décorations nationales, et le bureau du grand chancelier. Nous vous invitons ensuite dans les jardins et les salons de réception du palais, où se déroulent les cérémonies de remise d’insignes par le grand chancelier, et enfin à découvrir le musée de l’institution.

Grande chancellerie de la Légion d’honneur – Hôtel de Salm 64 rue de Lille 75007 Paris Paris 75007 Paris 7e Arrondissement Paris Île-de-France 01 40 62 84 00 http://www.legiondhonneur.fr Construit à la demande du Prince de Salm-Kyrbourg, entre 1782 et 1787, l’hôtel de Salm fut acheté en 1804, au nom de la Légion d’honneur, par le premier grand chancelier, le comte de Lacépède afin d’y installer l’administration de l’ordre nouvellement créé par le Premier Consul. Restauré par l’architecte Antoine Peyre, l’hôtel fut ensuite agrandi et modernisé au fil du temps avec en particulier la création en 1870 du bâtiment qui abrite aujourd’hui encore l’administration centrale de la grande chancellerie. Incendié durant la commune (le 23 mai 1871) en même temps que le palais des Tuileries, l’Hôtel de ville et d’autres bâtiments abritant des institutions, le palais fut immédiatement reconstruit à l’initiative du général Vinoy, alors grand chancelier, grâce à une souscription lancée auprès des membres de la Légion d’honneur et des Médaillés Militaires. En 1925, l’aile des écuries fut transformée en musée par le grand chancelier d’alors, le général Dubail, donnant au palais son aspect définitif. Métro ligne 12 Solférino / RER C Musée d’Orsay / Bus 63, 68, 69, 73, 83, 84, 94

2023-09-16T13:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

