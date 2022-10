Grande cavalcade et bal Hilsenheim Hilsenheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Hilsenheim

Grande cavalcade et bal Hilsenheim, 19 février 2023, Hilsenheim. Grande cavalcade et bal

rue d’Ebersmunster Hilsenheim Bas-Rhin

2023-02-19 14:11:00 – 2023-02-19 Hilsenheim

Bas-Rhin EUR Voici un carnaval terriblement amusant avec une cavalcade multicolore et très animée ! De nombreux chars défileront avec la participation de plusieurs fanfares et groupes musicaux. Suivi d’une soirée animée par un DJ avec petite restauration (tartes flambées – pizza)

Ambiance assurée ! Grand cortège de chars et troupes de carnaval suivi d’un bal masqué +33 3 88 85 40 01 Hilsenheim

dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Hilsenheim Autres Lieu Hilsenheim Adresse rue d'Ebersmunster Hilsenheim Bas-Rhin Ville Hilsenheim lieuville Hilsenheim Departement Bas-Rhin

Hilsenheim Hilsenheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hilsenheim/

Grande cavalcade et bal Hilsenheim 2023-02-19 was last modified: by Grande cavalcade et bal Hilsenheim Hilsenheim 19 février 2023 Bas-Rhin Hilsenheim rue d'Ebersmunster Hilsenheim Bas-Rhin

Hilsenheim Bas-Rhin