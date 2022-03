Grande cavalcade du Carnaval Soultz-Haut-Rhin, 27 mars 2022, Soultz-Haut-Rhin.

Grande cavalcade du Carnaval Soultz-Haut-Rhin

2022-03-27 – 2022-03-27

Soultz-Haut-Rhin Haut-Rhin Soultz-Haut-Rhin

Carnaval est une tradition de la plus haute importance en Alsace ! La cavalcade du carnaval de Soultz en est un bel exemple ! Au programme : défilé en costumes, fanfares ambulantes traditionnelles (Guggamusik). Départ de la MAB, direction rue Charles de Gaulle, passage sur la place de la République, rue de la Source Salée, rue du Château Fort jusqu’à la place du 04 Février et reprise par la rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, passage place de l’église et retour par la rue de la Marne. Arrivée à la MAB.

Grande cavalcade traditionnelle dans les rues de Soultz. Buvette et petite restauration.

+33 6 80 77 83 55

