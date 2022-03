Grande cavalcade du carnaval Cernay, 3 avril 2022, Cernay.

Grande cavalcade du carnaval Cernay

2022-04-03 14:31:00 – 2022-04-03

Cernay Haut-Rhin Cernay

Le carnaval de Cernay est l’un des plus grand du Haut-Rhin après celui de Mulhouse. Grande cavalcade dans les rues de la ville avec chars, formations musicales et le char royal avec la Reine. Grand show final devant l’Espace Grün : musiques et danses avec les différentes formations, guggas musik et majorettes.

Grande cavalcade dans les rues de la ville avec chars, formations musicales et char royal avec la Reine.

+33 3 89 75 57 18

Cernay

dernière mise à jour : 2022-03-04 par