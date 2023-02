Grande cavalcade du Carnaval Buhl Buhl Catégories d’Évènement: Buhl

Haut-Rhin

Grande cavalcade du Carnaval, 5 mars 2023, Buhl Buhl. Grande cavalcade du Carnaval Buhl Haut-Rhin

2023-03-05 – 2023-03-05 Buhl

Haut-Rhin Buhl Grande cavalcade traditionnelle dans les rues de Buhl. Musiques traditionnelles, Guggamusiks, Buvette et petite restauration.

Chars et défilés de carnavaliers seront au programme ! Grande cavalcade traditionnelle dans les rues de Buhl. Musiques traditionnelles, Guggamusiks, Cavalcade des enfants le samedi et grande cavalcade le dimanche. Buvette et petite restauration. +33 3 89 76 15 52 Buhl

dernière mise à jour : 2023-02-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Buhl, Haut-Rhin Autres Lieu Buhl Adresse Buhl Haut-Rhin Ville Buhl Buhl lieuville Buhl Departement Haut-Rhin

Buhl Buhl Buhl Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/buhl buhl/

Grande cavalcade du Carnaval 2023-03-05 was last modified: by Grande cavalcade du Carnaval Buhl 5 mars 2023 Buhl Buhl, Haut-Rhin Haut-Rhin

Buhl Buhl Haut-Rhin