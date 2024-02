Grande cavalcade du Carnaval Buhl, dimanche 25 février 2024.

Grande cavalcade traditionnelle dans les rues de Buhl. Musiques traditionnelles, Guggamusiks, Cavalcade des enfants le samedi et grande cavalcade le dimanche. Buvette et petite restauration.

Chars et défilés de carnavaliers seront au programme !

Mais cela n’est pas tout, vous pourrez également assister à la cavalcade des enfants prévue le samedi!

Les parcours des cavalcades traverseront les principales rues de la ville pour émerveiller petits et grands.

Le carnaval de Buhl est organisé par l’Office Municipal des Sports et de la Culture de la ville. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-25 15:00:00

fin : 2024-02-25 18:00:00

Buhl 68530 Haut-Rhin Grand Est

L’événement Grande cavalcade du Carnaval Buhl a été mis à jour le 2024-02-12 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller