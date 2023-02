GRANDE CAVALCADE DE CARNAVAL : A POILS OU A PLUMES !, 5 mars 2023, Raon-l'Étape .

GRANDE CAVALCADE DE CARNAVAL : A POILS OU A PLUMES !

Centre ville Raon-l’Étape Vosges

2023-03-05 14:11:00 14:11:00 – 2023-03-05 17:00:00 17:00:00

Raon-l’Étape

Vosges

C’est sans doute l’événement le plus attendu de ce début d’année à Raon l’Etape : le grand carnaval est de retour ! Bal masqué, carnaval des seniors, carnaval des enfants, cavalcade, un rendez-vous incontournable !

Cette année, sur le thème “à poils ou à plumes”, les carnavaliers vont pouvoir exhiber leur plus beaux costumes. L’apothéose d’une semaine de fête, le défilé coloré et gigantesque de près d’un millier de participants, tous plus beaux les uns que les autres saura ravir petits et grands !

De 14h11 à 17h, les associations, musiciens et artistes de rue vont assurer un spectacle rythmé et coloré : Guggenmusiks, batucadas, fanfares et harmonies, chars, porteurs de masque en bois de Kuppenheim, …

carnaval-raon@sfr.fr +33 3 29 41 38 44 http://www.raonletape.fr/

Jean Hirli

