Grande cavalcade Cuges-les-Pins, 7 août 2022, Cuges-les-Pins.

Grande cavalcade

Centre ville Cuges-les-Pins Bouches-du-Rhône

2022-08-07 – 2022-08-07

Cuges-les-Pins

Bouches-du-Rhône

Cuges-les-Pins

La Saint Eloi (en provençal Sant Aloï) est une fête paysanne qui a lieu dans le sud de la France, dans des villages près du Garlaban. Mulets, comtois, percherons…sont à l’honneur et défilent dans leur plus bel apparat dans la plus pure des traditions provençale !

Fête du cheval, des charretiers et de la Provence

+33 4 42 73 80 11

La Saint Eloi (en provençal Sant Aloï) est une fête paysanne qui a lieu dans le sud de la France, dans des villages près du Garlaban. Mulets, comtois, percherons…sont à l’honneur et défilent dans leur plus bel apparat dans la plus pure des traditions provençale !

Cuges-les-Pins

dernière mise à jour : 2022-06-17 par