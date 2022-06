Grande Cavalcade Aubagne, 21 août 2022, Aubagne.

Grande Cavalcade

Centre ville Aubagne Bouches-du-Rhône

2022-08-21 10:00:00 – 2022-08-21

Aubagne

Bouches-du-Rhône

Les visiteurs s’installent tout au long des rues et des places centrales de la ville afin d’admirer ce défilé de chars et de chevaux montés, magnifiquement décorés au son des fifres et tambourins.

La Grande Cavalcade rencontre toujours un plein succès populaire à Aubagne.

dernière mise à jour : 2022-06-17 par