Venez-vous émerveiller devant la Grande cascade ! A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Domaine, en partenariat avec le _SIARJA_ et la _pisciculture Petit_, mettra la grande cascade en eau à partir de 14h. Si vous n’avez pas encore pu la découvrir, venez ce week-end pour en profiter ! (Cet événement est sous réserve de conditions climatiques favorables.)

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T20:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T20:00:00

