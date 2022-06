Grande Brocante – Vide Grenier Châtillon-Saint-Jean Châtillon-Saint-Jean Catégories d’évènement: 26750

Châtillon-Saint-Jean

Grande Brocante – Vide Grenier Châtillon-Saint-Jean

2022-08-28 – 2022-08-28

2022-08-28 – 2022-08-28

Châtillon-Saint-Jean 26750 Manifestation organisée par l’Orchestre d’harmonie les Enfants de la Joyeuse

Pour professionnels et amateurs.

Le prix du mètre linéaire est fixé à 3€

+33 069903678

