Lors du Salon National des Antiquaires et de la Gastronomie, venez profiter d’une grande brocante professionnelle le dimanche 14 novembre 2021 ! Ouverture aux professionnels de 7h à 10h, et au Gand public de 10h à 19h sans interruption. Lieu : Parc des Expositions de La Rochelle Espace restauration sur place Entrée : 5 € Groupe : 4 € (+ de 20 pers, sur commande uniquement) Gratuit pour les – de 12 ans Pour plus de renseignements n’hésitez pas à nous contacter au 05.46.30.08.50 !

Entrée libre

