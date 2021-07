[Grande brocante] Petit-Caux, 25 juillet 2021, Petit-Caux. [Grande brocante] 2021-07-25 07:00:00 07:00:00 – 2021-07-25 18:30:00 18:30:00 Parking et salle Le Forgeron de la Mer /Biville-sur-Mer

Petit-Caux Seine-Maritime Une trouvaille insolite, un objet venant compléter votre collection ou une idée cadeau : de bonnes affaires vous attendent ce dimanche ! Ce sera aussi l'occasion de partager un moment convivial autour des petits stands de restauration proposés sur place (frites, merguez, saucisses, sandwiches…). Pas de pass sanitaire, mais masque obligatoire. +33 6 29 41 00 75 dernière mise à jour : 2021-07-22 par

Détails Catégories d’évènement: Petit-Caux, Seine-Maritime Autres Lieu Petit-Caux Adresse Parking et salle Le Forgeron de la Mer /Biville-sur-Mer Ville Petit-Caux lieuville 49.9815#1.25295