Haute-Saône Comme chaque année, la traditionnelle brocante du 1er Mai investit les rues de Villersexel de 6h à 18h. De très nombreux exposants sont présents afin que petits et grands puissent trouver leur bonheur. Parmi les stands des brocanteurs, vous pourrez aussi trouver des animations pour les enfants Place de la Mairie, mais aussi diverses possibilités de restauration. Entrée libre pour le public. Attention, lors de cette manifestation, les rues du centre ville de Villersexel sont fermées à la circulation. Brocante réservée aux professionnel brocanteurs uniquement et aux particuliers. 4 € le mètre linéaire. Date limite d’inscription : 19 avril 2023 brocvillers@orange.fr +33 6 87 02 27 64 Villersexel

